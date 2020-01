Musei: tornano in sella Hollberg, Nizzo, Quilici

ROMA, 29 GEN - Cecilie Hollberg alle Gallerie della Accademia di Firenze, Valentino Nizzo al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, Simone Quilici al Parco dell'Appia Antica: con il ripristino della riforma Franceschini tornano in sella i tre direttori dei musei autonomi "licenziati" dall'ex ministro Bonisoli. Lo conferma il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini alla stampa estera presentando il bando che verrà pubblicato il 30 gennaio sull'Economist per cercare 13 nuovi direttori per altrettanti musei, 8 dei quali di nuova creazione. (ANSA).