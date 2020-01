Arrestato docente per violenza sessuale

TRIESTE, 29 GEN - Un insegnante di una scuola media dell'area di Monfalcone (Gorizia) è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo precisando che i militari dell'Arma lo hanno fermato nei giorni scorsi dopo appostamenti e pedinamenti. Della vicenda il quotidiano non pubblica dettagli: data la delicatezza della situazione investigatori e inquirenti mantengono il riserbo. Dunque non è ancora chiaro se insegnante e adolescente si siano conosciuti a scuola o durante lezioni private, né l'età della ragazza. Ma la vicenda risale ad alcuni mesi fa. Tuttavia l'uomo si trova agli arresti domiciliari. Le indagini sono state avviate in seguito al deposito di una denuncia. (ANSA).