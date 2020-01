Neonazismo: volantini contro asiatici

MILANO, 29 GEN - Lo scorso 27 gennaio, nel giorno consacrato alla Memoria della Shoah, un gruppo di neonazisti del Nsab (NationalSozialistischen Arbeiter Bewegungovvero), ovvero il Movimento NazionalSocialista dei Lavoratori, ha messo nelle caselle della posta di alcuni stabili del comune di Brugherio, nel Milanese, dei volantini razzisti contro i commercianti asiatici. Lo denuncia l'Osservatorio democratico sulle nuove destre. "Nel denunciare questo atto vergognoso, che speriamo - scrive l'Osservatorio su Facebook - venga perseguito anche penalmente, e che vede protagonista un'organizzazione che già in passato si era distinta per episodi analoghi in Lombardia, in particolare nella provincia di Milano, pubblichiamo il volantino, la foto di uno degli incasellatori, ai fini di una sua possibile identificazione, e una scheda informativa sul Nsab".