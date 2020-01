Perù: torna in carcere Fujimori

LIMA, 29 GEN - La giustizia peruviana ha ordinato nuovamente la carcerazione della leader dell'opposizione e due volte candidata alla presidenza peruviana Keiko Fujimori. Il 30 novembre scorso Fujimori aveva lasciato la prigione in cui era detenuta da 13 mesi in via preventiva durante le indagini condotte su di lei per presunta corruzione.