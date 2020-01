Donna uccisa, fermato 28enne bresciano

BRESCIA, 28 GEN - La Procura di Brescia ha disposto a tarda notte il fermo come indiziato di delitto nei confronti di Andrea Pavarini, ventottenne di Bedizzole (Brescia), accusato dell'omicidio della trentanovenne Francesca Fantoni, trovata morta ieri mattina in un parco pubblico. Il giovane non ha ammesso. Ora si trova in carcere a Brescia.