Clima: Mattarella,indirizzo Ue esemplare

BENEVENTO, 28 GEN - "Per fortuna l'Unione Europea sta sottolineando con grande efficacia il riutilizzo delle materie prime seconde e l'economia sostenibile, dando un indirizzo esemplare a tutta la comunità internazionale". Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante il suo intervento all' inaugurazione dell' università degli Studi del Sannio "L'economia sostenibile - ha precisato il Presidente della Repubblica - è farsi carico dei limiti e delle esigenze in difesa del clima. Limiti che non sono un freno dell'economia, ma sono motivo di crescita dell'economia stessa".