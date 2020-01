5g: Gb, ok a ruolo limitato per Huawei

LONDRA, 28 GEN - La Gran Bretagna continuerà a servirsi di componenti fornite dal colosso cinese Huawei per la realizzazione del nuovo sistema di telecomunicazioni 5G nel Regno. Lo ha annunciato il governo di Boris Johnson al termine di una riunione decisiva del Consiglio di sicurezza nazionale, precisando però che Huawei sarà esclusa da qualunque ruolo nella fornitura di "parti sensibili" della rete. Gli Usa avevano spinto per un bando totale della holding cinese, che Washington accusa di legami con l'intelligence di Pechino. "Siamo rassicurati dalla conferma che continueremo a lavorare con i mostri clienti per andare avanti sulla strada della realizzazione del 5G", è stato il commento a caldo di Victor Zhang, numero uno di Huawei Uk.