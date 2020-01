Borsa:virus colpisce aerei, auto e lusso

MILANO, 27 GEN - Il coronavirus travolge le Borse europee a affossa in modo particolare il comparto azionario delle compagnie aeree (-4,8%), il lusso (-3,5%) e l'automotive (-2,5%). L'indice d'area Stoxx 600 cede il 2,1%, in rosso Londra e Parigi (-2,2%), Francoforte (-2,3%), Milano (-1,8%) e Madrid (-1,6%). Nel Vecchio continente soffrono le compagnie aeree con una riduzione di voli. In rosso Air France-Klm (-6,5%), EasyJet (-5,3%), Lufthansa (-4,3%) e Ryanair (-3,8%). Male anche il settore del lusso con la riduzione degli acquisti sia nelle principali capitale europee e sia in Cina. In calo Hermes (-4,8%), Christian Dior (-4%), Kering (-3,8%), Lvmh (-3,6%) ed EssilorLuxottica (-2,2%). Marcia indietro anche per l'automotive con la paralisi del comparto in Cina dove Wuhan, dove si sarebbe sviluppato il virus, rappresenta il distretto principale del settore. In calo Valeo (-4%), Volkswagen (-3,2%), Porsche (-3,2%), Renault e Peugeot (-2,6%), Brembo (-3,8%) e Pirelli (-3%).