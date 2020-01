Franceschini, Cicutto nuovo presidente della Biennale

ROMA, 27 GEN - "Sarà il veneziano Roberto Cicutto il nuovo presidente de La Biennale di Venezia". Lo comunica il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini che ha avviato questa mattina la procedura di nomina. "Una candidatura prestigiosa per una delle più importanti istituzioni culturali italiane" ha commentato Franceschini augurando "buon lavoro a Cicutto per questa nuova fantastica sfida". Cicutto subentra a Paolo Baratta che il ministro ringrazia. 'Negli ultimi anni la Biennale ha vissuto un processo di rinnovamento in tutti i settori di attivita' e ha incrementato la sua gia' notevole fama sulla scena internazionale. Questo e' stato possibile grazie al prezioso lavoro di Paolo Baratta e della sua squadra che ringrazio. Sono certo che Baratta, con la sua autorevolezza, continuera' a impegnarsi per La Biennale' sottolinea il ministro Franceschini. Cicutto dal 2009 ricopre la carica di presidente e amministratore delegato di Istituto Luce-Cinecitta' srl. Nato a Venezia nel 1948, ha lasciato la citta' dopo aver conseguito la maturita' classica al liceo Marco Polo. Si e' trasferito a Roma dove ha intrapreso la carriera cinematografica. Nel 1978 ha fondato la societa' di produzione Aura Film, con cui ha vinto, dieci anni dopo, nel 1988, il Leone d'oro a Venezia per 'La leggenda del santo bevitore' con la regia di Ermanno Olmi. Nel 1984 ha costituito la societa' Mikado Film, con cui ha distribuito e prodotto film dei piu' rappresentativi registi italiani e stranieri. Nel 1993 con Angelo Barbagallo, Nanni Moretti e Luigi Musini ha fondato la Sacher Distribuzione; e' stato inoltre partner di Ermanno Olmi nella societa' di produzione Cinemaundici. Nel 1994, in occasione del centenario della nascita del cinema, e' stato insignito dal presidente della Repubblica Commendatore con altre personalita' del cinema. Nel 2009 e' diventato direttore del Mercato Internazionale del Film. Per alcuni anni e' stato membro del Consiglio di Ace (Atelier du Cine'ma Europe'en), EFA (Euyropean Film Academy) e del Centro Sperimentale di Cinematografia. (ANSA).