Papa: a messa anche Zichichi e Zaniolo

CITTA' DEL VATICANO, 26 GEN - Alla messa in basilica vaticana, celebrata da Papa Francesco, partecipano anche lo scienziato Antonino Zichichi e il calciatore Nicolò Zaniolo. Sono tra le 40 persone, scelte in rappresentanza di varie categorie, che riceveranno alla fine della celebrazione, una Bibbia dal Papa. E' il gesto simbolico scelto per la I Giornata della Parola di Dio.