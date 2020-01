Sbanda con auto,morto giovane a Piacenza

PIACENZA, 26 GEN - Un'altra giovane vittima della strada questa notte a Piacenza. Un ragazzo di 23 anni è morto la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale della città emiliana. Solo 48 ore prima una ragazza di 22 anni era morta in un sinistro analogo avvenuto all'uscita del casello dell'A21 a Caorso, a pochi chilometri dalla città. Le cause della tragedia di questa notte sono ancora al vaglio della polizia stradale: il giovane ha perso il controllo della sua Toyota Yaris mentre percorreva la tangenziale intorno alle 2, e la sua auto, dopo aver sfondato un guard rail, si è ribaltata più volte fuori strada. Il 23enne è morto sul colpo.