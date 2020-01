Sud: Margiotta a Conte, il 34% non basta

POTENZA, 25 GEN - "Non serve solo programmare il 34 per cento dei finanziamenti da destinare al Sud, che per me è anche insufficiente, ma realizzare poi effettivamente le opere". Lo ha detto - secondo quanto reso dall'ufficio stampa - il Sottosegretario alle Infrastrutture, Salvatore Margiotta, in un'intervista a Radionorba. Il Sottosegretario, che fa parte del gruppo del Pd al Senato, "mette in crisi - è scritto nel comunicato - il principio secondo cui il 34 per cento di tutti gli investimenti dello Stato debba essere destinato al Sud, dove risiede il 34 per cento della popolazione". "Negli ultimi anni - ha evidenziato Margiotta - il gap infrastrutturale invece che diminuire rispetto alle altre parti del Paese è aumentato e francamente non mi soddisfa neppure l'affermazione del nostro Presidente del Consiglio secondo cui programmeremo finanziamenti infrastrutturali per il Mezzogiorno per il 34 per cento del totale".