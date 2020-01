Pesaro, Costituzione a 150 neo-cittadini

PESARO, 25 GEN - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha consegnato la Costituzione e la bandiera Italiana a 150 persone residenti a Pesaro e originarie di 21 diversi Paesi che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel 2019 e si sono detti "orgogliosi di essere italiani e pesaresi". "Cittadinanza è sentirsi parte di una comunità. - ha osservato - Senza distinzioni di sesso, razza e religione. Nelle città la sicurezza è maggiore se l'integrazione funziona. E' l'esatto contrario di quello che qualcuno ci vuole fare credere"; e "la cerimonia è anche un piccolo segno di ringraziamento. Avete scelto la nostra città, lavorate qui e pagate le tasse. State dando il vostro contributo alla vita attiva di Pesaro. Ancora in Italia non siamo riusciti a vincere certe battaglie". Il 48% ha acquisito la cittadinanza per residenza, il 17% per matrimonio, il 28% sono minori nati in Italia da genitori naturalizzati, il 6% nati e residenti in Italia che scelgono di diventare cittadini a un anno dal compimento della maggiore età.