Migranti: 59 salvati dalla Ocean Viking

ROMA, 25 GEN - "Durate la notte Alarm phone ha ricevuto una chiamata da 59 persone in difficoltà su una barca di legno, in fuga dall'inferno della Libia. Abbiamo informato le autorità. L'equipaggio di Ocean Viking salvato i migranti stamani all'alba". Lo si legge in un tweet di Alarm phone. "Al momento sono 151 i sopravvissuti al sicuro sulla Ocean Viking", twitta Sos Mediterranee.