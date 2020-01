Tweet Hitler, sospeso prof ma pensionato

SIENA, 24 GEN - Sospensione nella misura massima: è quanto deciso dall'Ateneo di Siena nei confronti di Emanuele Castrucci, il professore che aveva inneggiato a Hitler in un tweet. Un provvedimento disciplinare che nella pratica però non avrà effetti: il docente è andato in pensione dall'1 gennaio scorso. Stamani, si legge in una nota, il Cda dell'Università "ha preso atto del parere" del Collegio di disciplina "in conclusione dell'istruttoria del procedimento disciplinare nei confronti" di Castrucci. Rettore e Cda, visto il parere, "hanno riconosciuto nel comportamento" del professore "gli estremi integranti un illecito disciplinare passibile della sanzione della sospensione nella misura massima". Il Cda "ha ritenuto necessario concludere il procedimento e definire la sanzione benché" il docente non sia più in servizio avendo chiesto il pensionamento.