Omicidio Sacchi: immediato per Anastasia

ROMA, 24 GEN - La Procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell'inchiesta sull' omicidio di Luca Sacchi. Si tratta dei due autori materiali dell'aggressione, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, di Anastasia Klymenyk, fidanzata di Luca, e Giovanni Princi. Questi ultimi sono coinvolti nel segmento di indagine sul tentato acquisto di sostanza stupefacente. Giudizio immediato anche per Marcello De Propris, accusato di concorso in omicidio, e il padre Armando, accusato di detenzione di droga.