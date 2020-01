Donna scomparsa: si cerca in un terreno

PADOVA, 24 GEN - I Carabinieri di Padova stanno effettuando da stamane una ricerca minuziosa con l'uso del cane molecolare e del georadar in un'area adiacente il fiume Frassine nella frazione di Carmignano del comune di Sant'Urbano nell'ambito dell'indagine sulla scomparsa di Samira El Attar. Si tratta di un terreno nel quale è stato spesso notato Mohamed Barbri, marito della donna, e dove non era stato possibile effettuare ricerche un mese fa a causa della presenza di neve. Stamane Barbri, che era scomparso e poi rintracciato ed estradato dalla Spagna, è stato sentito dal Gip di Rovigo competente per territorio.