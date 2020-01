Patuanelli, non ambisco a fare capo M5S

TRIESTE, 24 GEN - "Lo dico chiaramente, non ho nessuna ambizione a fare il capo politico del Movimento 5 Stelle in futuro e non ho nessuna ambizione a fare il capo delegazione adesso all'interno di questo governo". Lo ha il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, oggi a Trieste. "Io - ha precisato - continuo a fare il ministro con impegno perché sono consapevole dei miei limiti".