Cuneo: Zingaretti,su stipendi per 16 mln

ROMA, 24 GEN - "Finalmente le cose cominciano a cambiare: per 16 milioni di italiani gli stipendi aumentano. Andiamo avanti, al lavoro per le famiglie e per le imprese italiane, per la crescita del nostro Paese". Così su twitter il segretario Pd Nicola Zingaretti commenta le decisioni fiscali prese ieri dal consiglio dei ministri.