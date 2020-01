Australia, si schianta aereo antincendio

SYDNEY, 23 GEN - Un aereo antincendio scomparso dai radar in Australia è precipitato. Nello schianto sono morte tre persone, tutti cittadini statunitensi. Lo hanno reso noto le autorità locali. Proprietaria dell'aeromobile è la società canadese Coulson Aviation, impegnata nel Nuovo Galles del Sud per lottare contro gli incendi. Ancora incerta la causa dell'incidente. Le autorità australiane avevano perso il contatto con l'aereo mentre era in azione contro un enorme incendio boschivo nelle montagne a sud-ovest di Sydney.