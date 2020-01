Concussione, CC in Municipio Gavi

ALESSANDRIA, 22 GEN - Perquisizione dei carabinieri nel Municipio di Gavi, poco più di 4.500 abitanti in provincia di Alessandria, e presso l'abitazione della vicesindaca, l'ex consigliera regionale Nicoletta Albano. I militari del nucleo investigativo di Alessandria e della Compagnia di Novi hanno anche acquisito diversa documentazione. L'attività, secondo quanto si apprende, nell'ambito di una indagine che ipotizza il reato di concussione. Secondo quanto si apprende la vittima della concussione, il reato ipotizzato dagli inquirenti, sarebbe Rita Semino, l'85enne sindaca di Gavi eletta nel 2016 e subentrata all'attuale vicesindaca che all'epoca non poteva più candidarsi per il vincolo del terzo mandato. Nelle scorse settimane era circolata la voce che la prima cittadina si sarebbe dimessa, cosa che non si è poi verificata.