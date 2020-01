Zingaretti,Di Maio?No effetti su Governo

ROMA, 22 GEN - Le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico di M5s "credo che sul governo non avranno effetti. Sono segnali di un dibattito interno a M5s, che io rispetto, su come stare in questa fase politica. Io penso che schierarsi contro il centrodestra sia un punto dirimente". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Rainews 24.