Weinstein in tribunale a Ny per l'inizio del processo

NEW YORK, 22 GEN - Harvey Weinstein e' arrivato oggi, mercoledì 22 gennaio, in tribunale a Manhattan per la prima udienza di sostanza del processo per stupri e aggressioni sessuali nei confronti di due donne. Oggi procura e difesa presenteranno le loro argomentazioni iniziali sul caso. Weinstein, che deve rispondere di cinque capi di imputazione, e' arrivato zoppicando, sorretto da un assistente, mentre un altro assistente reggeva il deambulatore usato recentemente in pubblico dall'ex potente produttore di Hollywood. (ANSA).