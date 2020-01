Azzolina convoca famiglia bimbo escluso

NAPOLI, 22 GEN - Il ministro della Scuola Lucia Azzolina ha convocato a Roma la famiglia del piccolo Andrea, il bimbo con sospetto autismo escluso dalla recita natalizia in un istituto scolastico del Napoletano. Lo rende noto la famiglia. "Il ministro deve dare una scossa - dichiara la mamma del piccolo - deve farlo per mio figlio e per tutti i bimbi in difficoltà, lasciare questo caso impunito, creerebbe un brutto precedente". All'incontro con il ministro, in programma alle 13 del prossimo 29 gennaio, prenderà parte, oltre alla famiglia, anche il sindaco di Afragola (Napoli) Claudio Grillo e la dirigente dell'Istituto che ha accolto il piccolo, la dottoressa Immacolata Davide.