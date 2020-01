Gregoretti: Conte,Salvini strumentalizza

ROMA, 22 GEN - "Ho già chiarito i fatti. La presidenza del Consiglio è stata coinvolta nella distribuzione di migranti. La decisione su se, come e a quali condizioni sbarcare era di Salvini in qualità di ministro dell'Interno". Lo dice, ai microfoni di Rtl 102.5, il premier Giuseppe Conte soffermandosi sul caso Gregoretti. "Mi sembra evidente che il ministro dell'Interno ne abbia fatto una battaglia politica, anche in modo strumentale", aggiunge il capo del governo.