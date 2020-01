Libano: nasce il nuovo governo

BEIRUT, 21 GEN - Il Libano ha un nuovo governo guidato da Hassan Diab, dopo mesi di proteste contro l'establishment e la paralisi politica che ne è seguita. Il portavoce presidenziale ha letto in diretta tv la lista dei 20 ministri, firmata dal presidente Michel Aoun. predecessore, Saad Hariri, su pressione della piazza. "Questo - ha detto Diab - è un governo che rappresenta le aspirazioni dei manifestanti che si sono mobilitati in tutto il Paese per più di tre mesi" e il governo "si adopererà per soddisfare le loro richieste di un potere giudiziario indipendente, per il recupero di fondi sottratti, per la lotta contro guadagni illegali".