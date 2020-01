"Abito inappropriato",fuori da Consiglio

CAGLIARI, 21 GEN - L'abito, si sa, non fa il monaco. Ma a volte un abbigliamento appropriato è indispensabile. Soprattutto se si vuole entrare nei palazzi delle istituzioni. Come nel caso del Consiglio regionale della Sardegna. E poco importa che l'abito sia una tuta da lavoro e che si abbia un appuntamento: per poter accedere nella sede dell'Assemblea sarda bisogna portarsi dietro il cambio. Altrimenti si resta fuori. Una norma che ha mandato su tutte le furie la capogruppo del M5s, Desirè Manca, la consigliera che avrebbe dovuto ricevere le due persone a cui è stato negato l'accesso. Suo il post di denuncia su Facebook: #cosedell'altromondo#chetristezzainfinita. Il regolamento interno parla chiaro: "Durante le sedute le persone ammesse alle tribune devono essere munite di un'apposita autorizzazione di entrata ed essere correttamente vestite, stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione".