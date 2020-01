Farnesina, blocco del petrolio preoccupa

ROMA, 21 GEN - "L'Italia esprime forte preoccupazione per le azioni che hanno portato alla sospensione delle attività estrattive e dei terminal petroliferi in Libia. Si tratta di uno sviluppo che sta già avendo serie conseguenze per l'economia e il popolo libici. Nel momento in cui proseguono gli sforzi internazionali per individuare una soluzione politica alla crisi, l'Italia richiama la necessità di mantenere l'integrità e la neutralità della NOC, unica compagnia legittimata a operare nel Paese". Lo si legge in una nota della Farnesina.