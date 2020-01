Vento stacca pala eolica in sud Sardegna

CAGLIARI, 21 GEN - Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco per i danni provocati dal forte vento che in queste ore sta soffiando sulla Sardegna. Particolarmente colpito il Medico Campidano, la zona di Guspini, Sanluri e Villacidro. In quest'ultimo Comune la forza del vento ha staccato una pala eolica che, piombata sul terreno, ha preso fuoco, scagliando i detriti a distanza di decine di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Altri interventi per pali della luce, cornicioni e cartelloni pubblicitari pericolanti a Cagliari, Guspini e Sanluri.