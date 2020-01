Segre cittadina onoraria di Alghero

ALGHERO, 21 GEN - "La memoria è leva fondamentale per mantenere vivo il ricordo del passato e ribadire avversione contro ogni potere totalitario". È il principio che ha ispirato la decisione unanime del Consiglio comunale di Alghero che ha conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre "come riconoscimento del valore universale della lotta contro ogni discriminazione e violenza", riferisce il sindaco Mario Conoci. E ora l'opposizione incalza per avere l'illustre concittadina in Aula il giorno del conferimento. "Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore invitino di persona Liliana Segre in città per ricevere la cittadinanza algherese", chiede Gabriella Esposito, capogruppo di Per Alghero, lista civica che fa capo all'ex sindaco Mario Bruno, principale forza del centrosinistra in città. Non c'è ancora una data, ma per la minoranza è fondamentale la presenza della diretta interessata.