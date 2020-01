Zingaretti, Salvini strumentalizza

ROMA, 21 GEN - "C'è l'ossessivo tentativo di Salvini di parlare di sè stesso, quindi invito tutti a parlare dei problemi degli italiani e non di quelli giudiziari di un politico, che ha il diritto alla difesa ma non di strumentalizzare la giustizia come sta facendo". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, arrivando a una iniziativa della Regione Lazio a Roma, alla domanda se la decisione della maggioranza di disertare la Giunta sulla Gregoretti possa essere stata un boomerang. "Le persone vogliono sapere quanto hanno in busta paga, e grazie al governo hanno più soldi, se si investe sulla sanità, e il governo italiano lo sta facendo. Non c'è Salvini che ci distrarrà da questa grande verità: che le cose stanno finalmente cambiando", ha aggiunto.