Libia:Mattarella, no al potere con armi

ROMA, 21 GEN - "Non è possibile che in Libia si prenda il potere con le armi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando a Doha l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani ​. Il capo dello Stato ha sottolineato come l'Italia appoggi "la posizione saggia" del Qatar. L'emirato sostiene con nettezza il governo di Tripoli guidato da al Sarraj.