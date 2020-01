Libia: Minniti, serve cessate il fuoco

ROMA, 21 GEN - "E' un passo avanti, non risolutivo. E' un passo avanti perché consolida la tregua. Tuttavia non basta. Non basta perché bisogna fare un doppio movimento. Il primo movimento è far sì che la guerra diventi un cessate il fuoco". Così Marco Minniti, parlamentare del Partito Democratico ed ex ministro dell'Interno, ad Agorà Rai Tre, sulla Conferenza di Berlino sulla Libia.