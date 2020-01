Al via messa in sicurezza corso Camerino

CAMERINO (MACERATA), 21 GEN - Iniziati i lavori di messa in sicurezza della prima parte di corso Vittorio Emanuele a Camerino, fortemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016. Si tratta del primo stralcio che va da piazza Cavour al Palazzo del Comune: la ditta incaricata delle opere avrà 100 giorni di tempo per riconsegnare questa porzione di via ai cittadini. Intanto l'amministrazione comunale è pronta anche a procedere all'affidamento dei lavori per il completamento della messa in sicurezza della stessa strada. A darne notizia all'ANSA è il sindaco Sandro Sborgia che si pone l'obiettivo di "riaprire il corso a fine primavera". "Adesso è possibile arrivare fino a piazza Cavour dove insiste la nostra Basilica - spiega -, ora dobbiamo accelerare il più possibile per riconsegnare alla gente di Camerino e anche ai visitatori un'altra porzione di città importante quale è corso Vittorio Emanuele che si trova tuttora in zona rossa".