Fellini: un autoritratto sul francobollo commemorativo

ROMA, 20 GEN - Un autoritratto e' stato scelto per illustrare il francobollo italiano emesso oggi per celebrare i cento anni dalla nascita di Federico Fellini. Il disegno e' nello stile tipico del regista che amava moltissimo creare illustrazioni: proviene - ricorda il comunicato di emissione - dal 'Libro dei sogni', ''un diario che il regista tenne dagli anni Sessanta fino al 1990 in cui ha annotato i suoi sogni sotto forma di disegni, un viaggio nella sua sconfinata creatività''. Nato a Rimini il 20 gennaio 1920 e morto a Roma nel 1993, Fellini ha realizzato film che segnano la storia del cinema, dallo ''Sceicco Bianco'' ai ''Vitelloni'', dalla ''Strada'' alle ''Notti di Cabiria'', dalla ''Dolce Vita'' a ''8 1/2'', da ''Roma'' ad ''Amarcord, da ''E la nave va'' a Ginger e Fred'' e cosi' via. Il francobollo e' valido per la posta ordinaria diretta in Italia; l'annullo speciale ''primo giorno di emissione'' viene apposto negli uffici postali di Rimini e di Cinecitta' Est a Roma. (ANSA).