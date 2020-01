Cinema: ai Sag Parasite è storia, straniero e 'miglior film'

ROMA, 20 GEN - Parasite, il thriller coreano che ha vinto la Palma d'oro a Cannes, continua la sua marcia trionfale tra i premi dell'anno e dopo i Golden Globe e le ben sei nomination agli Oscar ha fatto stanotte la storia al 26/mo Screen Actors Guild Awards, i Sag diventando il primo film in lingua straniera a vincere il premio 'outstanding performance by a cast in a motion picture' (l'eccezionale performance di un cast), che è l'equivalente della categoria Oscar per miglior film. Le piattaforme streaming protagoniste anche ai Sag: Netflix con la vittoria di "The Crown" best TV drama e Amazon per "The Marvelous Mrs. Maisel" best TV comedy. Gli attori che premiano gli attori hanno decretato le vittorie, in linea con i Golden Globes per Renee Zellweger ("Judy") e Joaquin Phoenix ("Joker") come attori protagonisti. Per la tv hanno vinto Peter Dinklage ("Il trono di Spade") e Jennifer Aniston ("The Morning Show") per la sezione drama. Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") e Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel") nella categoria commedie. (ANSA).