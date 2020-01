Fatta brillare bomba II guerra mondiale

CINIGIANO (GROSSETO), 19 GEN - E' stato rimosso e fatto brillare oggi nel Grossetano l'ordigno bellico della Seconda guerra mondiale, una bomba da aereo, ritrovato sul greto del fiume Ombrone il 12 dicembre da un gruppo di canoisti dopo le piene del mese scorso vicino al ponte sulla Provinciale 7, al confine tra i Comuni di Civitella e Cinigiano, vicino al paese di Sasso d'Ombrone (Grosseto). Le operazioni si sono appena concluse e le 380 persone evacuate, che risiedono a meno di 1800 metri di distanza dal luogo della brillatura, sono già rientrate nelle loro abitazioni. Gli artificieri di Piacenza già da stamani avevano messo in sicurezza l'ordigno e trasportato in un terreno dove è stata preparata una buca per far detonare l'ordigno. Riaperte anche le strade che erano state chiuse per le operazioni. Stamani era già stata riaperta la provinciale Amiatina.