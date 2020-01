Tamponamento tra 2 auto, ferito bimbo

CAGLIARI, 18 GEN - Un bambino di un anno, insieme ai genitori e a una 62enne sono stati trasportati in ospedale dopo essere rimasti contusi in un violento tamponamento avvenuto sulla statale 197 a Villamar, nel Sud Sardegna. Una Lancia Ypsilon condotta dalla 62enne, per cause non accertate, ha tamponato una Dacia Sandero a bordo della quale si trovavano un 45enne, la moglie e il piccolo che si trovava sul seggiolino legato alla cintura di sicurezza. L'urto è stato violento, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri. I quattro feriti sono stati trasportati a San Gavino Monreale per essere visitati: le loro condizioni non sono gravi.