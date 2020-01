A Sesto un garofano rosso in via Craxi

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 18 GEN - Un garofano rosso è comparso oggi accanto alla 'segnaletica' che indica la via intitolata a Bettino Craxi, a Sesto San Giovanni (Milano), l'ex Stalingrado d'Italia governata oggi dal centrodestra con il sindaco Roberto Di Stefano. Lo rende noto sestonotizie.it. Il gesto coincide con il ventennale della scomparsa di Bettino Craxi che, proprio a Sesto San Giovanni, aveva iniziato la sua carriera politica come dirigente cittadino della sezione locale del Psi. Anche per questo Roberto Di Stefano, una volta eletto sindaco, aveva deciso di avviare le procedure per intitolare una strada a Craxi. (ANSA).