Regionali: Salvini, voto è scelta vita

MARANELLO (MODENA), 18 GEN - "Quello del 26 gennaio non è un voto regionale ma è una scelta di vita". Così Matteo Salvini intervenendo all'evento elettorale della Lega a Maranello, nel Modenese. "Sono convinto che domenica prossima l'Emilia-Romagna sceglierà il futuro perché il Pd è rimasto fermo al passato", ha aggiunto. "Enzo Ferrari - ha affermato Salvini dal palco di piazza della Libertà - insegnava, ed è una lezione di vita, 'la mia vittoria più bella è quella che deve ancora arrivare' quindi sogniamo". "Una delle vittorie più belle per me sarà il 26 gennaio in Emilia-Romagna perché sarà una data storica". Con Salvini anche la candidata alla presidenza della Regione, Lucia Borgonzoni: "Questa volta ce la facciamo. Stavolta li mandiamo a casa", ha detto.