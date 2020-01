Bellocchio, a fine primavera riprese 'Esterno notte'

TRIESTE, 18 GEN - "Girerò una serie interessante dal titolo 'Esterno notte' che parte dalla strage di via Fani e racconta quello che è accaduto esternamente alla prigione di Moro nel corso dei 55 giorni di prigionia". Lo ha annunciato all'ANSA il regista Marco Bellocchio prima di ricevere un premio al Trieste Film Festival. Il regista ha precisato che si tratta di "sei puntate e che Rai1 è interessata. Sono ottimista, forse anche le televisioni generaliste vogliono cambiare il loro prodotto". Le riprese dovrebbero cominciare a fine primavera. Rispondendo a una domanda su come cambia il cinema con nuovi protagonisti come Netflix e Amazon, Bellocchio ha osservato che queste piattaforme offrono "possibilità professionali" anche ai giovani "ma ti costringono a una serialità". Nel ripercorrere infine la sua carriera, ha ricordato Andrea Camilleri: "E' stato mio insegnante di recitazione. L'aneddoto vuole che sia stato proprio lui a consigliarmi di passare alla regia perché vedeva che come attore ero titubante". (ANSA).