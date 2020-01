Sfugge ad alt e sperona, agenti sparano

MILANO, 18 GEN - Un uomo di 56 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all'alt e, durante un lungo inseguimento in auto per le vie di Milano, per aver speronato mezzi della Polizia di Stato e della Polizia Locale, portando gli agenti a esplodere alcuni colpi di pistola agli pneumatici per fermarlo. Poi il mezzo, un furgone, si è schiantato contro un guard-rail.