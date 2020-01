Davos: Greta in marcia a Losanna

(ANSA-AFP) - LOSANNA, 17 GEN - Greta Thunberg si è unita oggi a diverse migliaia di manifestanti nelle strade della città svizzera di Losanna a pochi giorni dall'inizio del vertice di Davos che, dal 21 al 24 gennaio, vedrà riunita l'élite mondiale per il raduno annuale di leader politici, dirigenti d'azienda, accademici ed esponenti della società civile. "Finora, durante questo decennio, non abbiamo visto alcun segnale che sia in arrivo una vera azione per il clima", ha detto la diciassettenne eco-guerriera svedese accolta come una rockstar da una folla composta prevalentemente da adolescenti. "Questo deve cambiare", ha detto Greta rivolgendosi ai leader mondiali: "Questo è solo l'inizio. Non avete ancora visto nulla. Te lo assicuriamo!". Thunberg la prossima settimana, proprio dal vertice di Davos, lancerà un appello ai governi e alle istituzioni finanziarie a smettere di investire in combustibili fossili. A Losanna gli attivisti assiepati nel centro città hanno chiesto a gran voce un'azione urgente per il clima