Parte da Italia la Amazon per musulmani

ROMA, 16 GEN - Debutta dall'Italia la piattaforma per gli acquisti online dedicata ai musulmani. Il portale multivendor europeo riservato ai prodotti 'halal' - leciti secondo le norme della legge islamica - e a quelli etnici è online e si chiama deenary.com. Un marketplace che richiama 'Amazon' nella sua struttura e che si pone come obiettivo di coinvolgere gli 'halal consumers' europei. Attualmente ha già disponibile in vetrina oltre mille prodotti, e settimana per settimana, crescono anche i venditori e i prodotti che si possono reperire. Italiana di nascita, promossa da Meem Communication, società di consulenza sui mercati halal, deenary.com ha cominciato la vendita online con l'anno nuovo. Dietro alla piccola struttura ci sono volti di giovani imprenditori musulmani italiani, mentre i prodotti sono suddivisi per categorie con concentrazione maggiore su vestiario femminile, cosmetica halal e alimenti etnici provenienti da diversi parti del mondo.