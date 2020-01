In mimetica e fucile, 14enne crea panico

BOLOGNA, 16 GEN - Si è concluso con una denuncia e con le scuse del responsabile un allarme scattato ieri pomeriggio a Imola, nel Bolognese, dove era stato segnalata in un parco una persona vestita con un giubbotto mimetico e armata di un fucile d'assalto. Era stato visto aggirarsi con fare sospetto nel giardino pubblico, frequentato da famiglie e bambini, e diverse persone hanno chiamato le forze dell'ordine. Sei le pattuglie impegnate nell'intervento, concluso quando i Carabinieri di Imola e di Casalfiumanese hanno individuato l'autore: si trattava di un 14enne, che nel frattempo era rientrato a casa, poco lontano. Il ragazzo, uno studente incensurato, ha ammesso di avere compiuto il gesto per passare il tempo e si è scusato. E' stato segnalato per procurato allarme alla magistratura minorile. L'indumento mimetico, simile a un giubbotto antiproiettile, e il fucile d'assalto sono stati sequestrati. L'arma era la riproduzione di un modello in uso alle Forze Armate, realizzata per attività 'Softair'.