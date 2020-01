Russia: premier, priorità sono imprese

MOSCA, 16 GEN - "La cosa più importante è rimuovere gli ostacoli alle imprese, ridurre i loro costi, in ogni caso dialogare in modo significativo con le imprese". Lo ha detto il premier in pectore Mikhail Mishustin in una riunione con i deputati del gruppo di Russia Unita alla Duma. "Questi sono i problemi più importanti che prenderò immediatamente in considerazione fin dai primi giorni", ha aggiunto Mishustin. Gli altri settori 'caldi' sono quelli "dell'economia digitale" e dei "progetti nazionali", la cui attuazione sinora ha lasciato a desiderare. Lo riporta Interfax.