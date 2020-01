Striscia petrolio 30 km sul Danubio

BOLZANO, 16 GEN - Allarme inquinamento sul Danubio a Vienna, dove, secondo la polizia della capitale austriaca, è stata avvistata una striscia di petrolio lunga 30 km, da Korneuburg a nord della città, fino a Schwechat a sud. Le cause dell'inquinamento per il momento sono ancora sconosciute. Per facilitare i lavori di messa in sicurezza il Danubio è stato chiuso alla navigazione in questo tratto. Sono state istituite barriere anti petrolio. Inoltre sono stati chiusi i pozzi di acqua potabile nella zona.