Riforme: ok ddl voto 18enni al Senato

ROMA, 15 GEN - "Anche i 18enni potranno votare per il Senato e anche i 25enni potranno essere eletti senatori". E' quanto prevede l'emendamento alla riforma costituzionale approvato dalla commissione Affari Costituzionali del Senato a prima firma di Dario Parrini (Pd), che spiega: "Si tratta di una riforma epocale. Si supera la paradossale e ormai anacronistica esistenza di un ramo del Parlamento dotato degli stessi poteri dell'altro ma non eletto a suffragio universale. Il provvedimento andrà al più presto in aula".