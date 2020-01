Moncalieri, nuovo striscione per Segre

TORINO, 15 GEN - Nuovo striscione di solidarietà a Liliana Segre al liceo Scientifico Majorana di Moncalieri (Torino). Lo hanno affisso gli studenti in sostituzione di quello bruciato la scorsa notte. "Il Majo è con Liliana Segre", è la scritta, la stessa che compariva sul drappo dato alle fiamme. "Lunedì mattina siamo arrivati a scuola e abbiamo trovato soltanto cenere. Oggi abbiamo deciso di mostrare la nostra perseveranza per confermare ciò in cui crediamo. Speriamo che possa essere un nuovo spunto per riflettere", spiega Pietro, uno studente dell'istituto. "Siamo molto orgogliosi della risposta dei ragazzi, che esprime il sentimento della città", sottolinea il sindaco, Paolo Montagna, che ha partecipato all'affissione dello striscione con il Capo di Gabinetto, Davide Guida, e il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo. "C'è una responsabilità del revisionismo rispetto agli episodi che si susseguono - aggiunge il primo cittadino - e noi siamo qui per testimoniare da che parte vogliamo stare".