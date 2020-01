Cyberbulli a scuola: 4 studenti ammoniti

ROMA, 15 GEN - Avevano preso di mira un compagno di scuola che ha un disturbo dell'attenzione e all'inizio dell'anno scolastico hanno creato un gruppo Whatsapp in cui lo offendevano e deridevano. Per tre ragazzi e una ragazza è scattato l' ammonimento per cyberbullismo firmato dal Questore di Roma. Si tratta di 15enni che frequentano il secondo anno di una scuola superiore della Capitale. La richiesta di emissione della misura di prevenzione alla Divisione Polizia Anticrimine è stata presentata dal padre della vittima, preoccupato per lo stato di profondo sconforto in cui era caduto il figlio a causa dei comportamenti di alcuni suoi compagni. A quanto reso noto, il ragazzo soffre di un disturbo dell'attenzione che influisce, anche se in maniera lieve, sul suo quoziente intellettivo e per questo è stato spesso oggetto di scherno e bullismo da parte dei suoi compagni scuola.